Po prudkom raste počas pondelkového obchodovania (3. 4.) pokračujú ceny ropy v tomto trende aj v utorok, pričom cena ropy Brent prekročila 85 dolárov a cena americkej WTI sa posunula bližšie k 81 dolárom za barel (159 litrov).

Náladu na trhoch naďalej ovplyvňuje rozhodnutie ropných producentov združených v OPEC+ znížiť ťažbu ropy. Tempo rastu cien sa však spomalilo, keďže investori svoju pozornosť čiastočne presunuli na možný vplyv vyšších cien na globálnu ekonomiku, píšu Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.21 h SELČ 85,30 dolára (78,47 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 37 centov (0,44 percent). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 80,79 dolára za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 37 centov alebo 0,46 percent.

V pondelok vzrástli ceny ropy v obidvoch prípadoch o viac než 6 percent, keď trhy zareagovali na víkendové informácie členských štátov z OPEC+ vrátane Ruska o ďalšom znížení produkcie, nad rámec dohody z októbra minulého roka. Celkovo (aj s októbrovou dohodou) to znamená zníženie produkcie zo strany OPEC+ o 3,66 milióna barelov denne, čo podľa výpočtov agentúry Reuters predstavuje zhruba 3,7 percenta globálneho dopytu.

V utorok sa však už situácia upokojila a rast cien sa výrazne spomalil. ,,Pozornosť trhov sa opäť zamerala na vyhliadky budúceho dopytu po rope," uviedol Hirojuki Kikukawa zo spoločnosti NS Trading, ktorá je súčasťou Nissan Securities.

,,Z krátkodobého hľadiska sa očakáva zvýšenie dopytu, keďže sa blíži letná motoristická sezóna, vyššie ceny ropy však môžu zintenzívniť inflačné tlaky a vo viacerých krajinách predĺžiť obdobie zvyšovania úrokových sadzieb. To by mohlo viesť k zníženiu dopytu," dodal Kikukawa, podľa ktorého by takáto situácia mohla opätovne vyvolať obavy o vývoj vo svetovom finančnom priemysle.

(1 EUR = 1,087 USD)