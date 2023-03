Ceny ropy pokračujú v pondelok vo výraznom poklese, pričom cena ropy Brent klesla pod 71 dolárov za barel (159 litrov). Náladu na trhoch stále ovplyvňujú obavy, že riziká v bankovom sektore môžu viesť k recesii, ktorá zníži dopyt po rope. Navyše trhy počítajú s ďalším zvýšením úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky, informujú agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 8.06 h SEČ 70,58 dolára (66,44 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,39 dolára (3,28 percenta). Cena ropy tak pokračuje vo výraznom poklese, keď za minulý týždeň klesla približne o 12 percent, čo predstavuje najprudší pokles o decembra.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 64,52 dolára/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 2,22 dolára (3,33 percenta). Cena WTI klesla za celý minulý týždeň ešte výraznejšie, zhruba o 13 percent, najvýraznejšie od apríla minulého roka.

Ceny ropy klesajú ďalej, napriek historickej dohode medzi bankami UBS a Credit Suisse o prevzatí druhej menovanej inštitúcie s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu krízy dôvery v bankovom sektore.

,,Trhy naďalej reagujú na výkyvy na finančných trhoch. Navyše predpokladajú, že americká centrálna banka tento týždeň opäť zvýši úrokové sadzby," uviedol Baden Moore z National Austrália Bank.

Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávajú, že napriek súčasným otrasom na trhu americký Federálny rezervný systém (Fed) zvýši v stredu (22. 3.) úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Niektorí finančníci však dali najavo, že by bolo dobré, ak by Fed so zvyšovaním počkal na neskoršie obdobie. Ak by banka zvyšovanie úrokových sadzieb odložila, pre ropné trhy by to znamenalo nemalú podporu.

(1 EUR = 1,0623 USD)