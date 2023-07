Po štvrtkovom raste, keď reagovali na priaznivé ekonomické správy z USA, ceny ropy v piatok klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 84 dolárov za barel . Za celý týždeň však smerujú k rastu, už piaty týždeň po sebe.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7:48 SELČ 83,88 dolára za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 36 centov (0,43 percenta.). Za celý týždeň však smeruje k rastu zhruba o 3,5 percenta. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 79,80 dolára, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavovalo pokles o 29 centov (0,36 percenta). Aj v tomto prípade sa očakáva výrazný týždenný rast, a to o 3,6 percenta.

K týždennému rastu veľkou mierou prispel vývoj na trhu vo štvrtok, keď ceny ropy podporili údaje o americkej ekonomike za druhý kvartál. Hrubý domáci produkt Spojených štátov v druhom štvrťroku vzrástol podľa údajov amerického ministerstva obchodu o 2,4 percenta oproti dvojpercentnému rastu v prvom kvartáli. Výrazne tak prekonal odhady trhov, ktoré počítali s rastom o 1,8 percenta.

Ceny ropy okrem toho podporili očakávania ďalších stimulov Číny na podporu ekonomiky, ako aj obmedzovanie produkcie zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov vrátane Ruska. Trhy preto čakajú na schôdzku výboru OPEC+ pre monitorovanie trhov, ktorý by mal oznámiť, ako sa bude vyvíjať ťažba v ďalšom období. Schôdzka je naplánovaná na 4. augusta.