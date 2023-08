Ceny ropy v piatok mierne vzrástli a smerujú k šiestemu rastovému týždňu po sebe. Vývoj cien komodity ovplyvnili v týchto dňoch najmä informácie zo Saudskej Arábie a Ruska o obmedzení produkcie a vývozu ropy na budúci mesiac.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.19 h SELČ 85,31 USD za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 17 centov (0,20 percenta). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 81,77 dolárov za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 22 centov, alebo 0,27 percenta.

V obidvoch prípadoch smeruje cena ropy k rastu šiesty týždeň po sebe. To je najdlhšie obdobie neprerušovaného týždenného rastu cien tento rok. Za ostatných šesť týždňov sa cena Brentu zvýšila celkovo o 15,4 percenta a cena WTI o 18,2 percenta.

Vývoj cien najnovšie ovplyvnilo vyhlásenie Saudskej Arábie, že svoju dobrovoľnú redukciu ťažby ropy o jeden milión barelov denne predlžuje na september. Okrem toho Rusko, ďalší veľký producent ropy, uviedlo, že vývoz komodity zníži v septembri o 300-tisíc barelov denne.