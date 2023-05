Ceny ropy v piatok mierne klesli po správe o pozastavení rokovaní o zvýšení dlhového stropu USA. Severomorská ropa Brent okolo 18:30 SEČ stratila vyše 0,3 percenta na 75,60 dolára za barel. Americká ľahká ropa West Texas Intermediate vykázala pokles o takmer 0,6 percenta a pohybovala sa v blízkosti 71,50 dolára za barel. Brent aj WTI vo štvrtok klesli o viac ako jedno percento.

Bez zvýšenia dlhového stropu by sa americká vláda mohla dostať do problémov už v júni, pretože nebude mať dostatok peňazí na pokrytie svojich výdavkov. Medzinárodný menový fond minulý týždeň varoval, že platobná neschopnosť Spojených štátov by mala veľmi vážne dôsledky pre americkú a svetovú ekonomiku.

Analytici zo spoločnosti National Australia Bank upozornili, že možnosť ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou vyvoláva obavy o dopyt po rope v Spojených štátoch. Predpovedali však, že dopyt v Číne sa bude ďalej zvyšovať, čo by malo kompenzovať prípadné spomalenie dopytu v rozvinutých ekonomikách.