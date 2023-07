Ceny ropy dnes mierne klesajú. Môže za to správa o stave zásob v USA, ktoré klesli menej, ako sa očakávalo. Investori sú tiež opatrní pred dnešným očakávaným zvýšením úrokových sadzieb centrálnou bankou USA (Fed).

Okolo 17: 15 SELČ cena severomorskej ropy Brent strácala 0,1 percenta a predávala sa za 83,6 dolára za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI v rovnakom čase klesala o 0,2 percenta na 79,48 dolára za barel. V utorok ceny ropy stúpli najviac za tri mesiace.

Zásoby ropy sa podľa údajov amerického vládneho úradu pre energetické informácie EIA v minulom týždni znížili o 600-tisíc barelov. Analytici počítali s poklesom zásob až o 2,35 milióna barelov. Menej, ako sa čakalo, sa prepadli aj zásoby benzínu a nafty.

Ceny ropy štyri týždne rastú. Môžu za to obavy o dodávky súvisiace so znížením ťažby v Saudskej Arábii a Rusku, ale tiež sľuby čínskych úradov, že podporia druhú najväčšiu ekonomiku sveta. To by mohlo znamenať zvýšenie dopytu, pretože Čína je druhým najväčším konzumentom ropy na svete.

Trhy očakávajú, že Saudská Arábia bude pokračovať v obmedzenej ťažbe aj v septembri. Agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje napísala, že Rusko by ale malo v septembri výrazne zvýšiť nakládku ropy, a ukončiť tak prudké znižovanie vývozu.

„Trh sa bude aj naďalej pohybovať medzi obmedzovaním globálnych dodávok a obavami zo spomalenia dopytu v dôsledku spomalenia globálnej ekonomiky,“ uviedol prezident NS Trading, divízie Nissan Securities, Hirojuki Kikukawa.

Investori tiež upravovali svoje pozície pred dnešným rozhodnutím Fedu o úrokových sadzbách. Vo všeobecnosti sa očakáva, že menový výbor Fedu dnes, na záver dvojdňového zasadnutia, zvýši základnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu.