Ceny ropy sa na začiatku nového týždňa zvyšujú. K rastu im pomáha rozhodnutie čínskych úradov podporiť ekonomiku, ktorej rast spomaľuje. Investori sa obávajú aj ďalšieho rastu úrokových sadzieb v Spojených štátoch, čo by mohlo znížiť dopyt.

Trhy okrem toho sledujú tropickú búrku Idalia a prípadné riziko, ktoré táto búrka predstavuje pre ťažbu ropy a plynu v Mexickom zálive.

Okolo 17. hodiny si cena severomorskej ropy Brent pripisovala 0,3 percenta a predávala sa zhruba za 84,70 dolára za barel. Americká ľahká ropa West Texas Intermediate v rovnakom čase pridávala 0,6 percenta približne na 80,30 dolára za barel.

Búrka Idalia sa podľa aktuálnych informácií blíži ku Kube a zosilňuje. Jej najpravdepodobnejším výsledkom by mohli byť výpadky v dodávkach elektriny, ktoré by mohli trvať jeden až dva dni, uviedol analytik firmy IG Tony Sycamore. To by malo znamenať krátkodobú podporu cien ropy.

Ceny Brentu aj WTI minulý týždeň klesli, a to už druhý týždeň po sebe. Prispeli k tomu slová šéfa americkej centrálnej banky Jeroma Powella, ktorý uviedol, že možno bude potrebné ešte zvýšiť základné úroky, aby sa spomalila inflácia. Tá je podľa neho stále príliš vysoká.

Ceny ropy naďalej podporujú klesajúce zásoby a znižovanie dodávok skupinou OPEC+. Analytici v ankete agentúry Reuters očakávajú, že Saudská Arábia predĺži dobrovoľné zníženie ťažby o jeden milión barelov denne až do októbra, aby trhu poskytla ďalšiu podporu.