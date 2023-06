Ceny ropy v pondelok ráno klesli, pričom cena WTI sa dostala pod hranicu 70 dolárov za barel. Trhy tak zareagovali na vyhlásenie najvyššieho iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, že krajina je otvorená dohode so Západom o svojom jadrovom programe, aj keď s určitými výhradami.

Podľa neho je dohoda možná, ak ostane nedotknutá iránska jadrová infraštruktúra. Jeho vyhlásenia prišli len pár dní po tom, ako Irán aj USA popreli správy, že je dočasná jadrová dohoda blízko. Ak by však k nej došlo, znamenalo by to tiež zrušenie sankcií na vývoz ropy z Iránu a trhy by mohli zaplaviť zásoby lacnej komodity z tejto krajiny. Obchodníci pritom už teraz čelia spomaľovaniu dopytu a zhoršujúcim sa ekonomickým podmienkam.

Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v pondelok o 7:24 SELČ predával po 69,36 dolára. To bolo o 81 centov alebo o 1,15 percenta menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.

Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes klesla o 84 centov alebo 1,12 percenta na 73,95 dolára za barel.