Ceny ropy pokračujú v poklese, pričom nakrátko klesli približne o 5 dolárov a cena Brentu sa dostala pod 72 dolárov za barel (159 litrov). Na trhy naďalej vplývajú problémy švajčiarskej banky Credit Suisse, ktoré zasiahli aj akcie ďalších európskych bánk. Navyše ceny ropy ovplyvnili správy z USA, že zásoby ropy v Spojených štátoch vzrástli výraznejšie, než sa čakalo

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 19.10 h SEČ 73,11 dolára (69,31 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 4,34 dolára (5,60 percenta). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 66,94 dolára/barel. To predstavuje pokles o 4,39 dolára alebo 6,15 percenta.

V priebehu dňa ceny ropy klesli v obidvoch prípadoch o viac než 6,5 dolára a dosiahli najnižšiu hodnotu od decembra 2021. Cena Brentu skĺzla pod 72 dolára za barel, keď dosiahla 71,98 dolára/barel, a cena WTI klesla nakrátko na 66,58 dolára/barel.

Nervozita na trhoch vzrástla výrazne po tom, ako Saudská národná banka, najväčší akcionár Credit Suisse, oznámila, že švajčiarskej inštitúcii ďalšiu finančnú injekciu poskytnúť nemôže. To viedlo k prudkému poklesu akcií Credit Suisse a následne ďalších európskych bánk.

Okrem otrasov na finančných trhoch ceny ropy ovplyvnili informácie z USA o vývoji ropných zásob za minulý týždeň. Ako v stredu oznámilo americké ministerstvo energetiky, zásoby ropy v USA vzrástli minulý týždeň o 1,6 milióna barelov. Ich rast tak prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom ropných zásob o 1,2 milióna barelov.