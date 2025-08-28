Štatistický úrad SR oznámil, že v 2. štvrťroku stúpli ceny nehnuteľností o 2,2 percenta. Nové nehnuteľnosti zdraželi o 2,9 percenta, existujúce o 2,0 percenta. Rast sa prejavil vo všetkých ôsmich krajoch – od 0,1 percenta v Žilinskom do 5,1 percenta v Košickom. Nad 4 percentá sa dostal aj Banskobystrický kraj, v Bratislavskom kraji ceny vzrástli o 2,3 percenta.
Vo väčšine regiónov rástli rýchlejšie ceny nových bytov a domov ako existujúcich. Platilo to v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Opačný trend – vyšší rast starších nehnuteľností – zaznamenali Košický, Banskobystrický a Trenčiansky kraj. Najvýraznejšie zdraželi existujúce byty a domy v Banskobystrickom a Košickom kraji, o viac než 5 percent.
Medziročne vzrástli ceny na Slovensku o 11,3 percenta. Existujúce nehnuteľnosti zdraželi o 11,4 percenta, nové o 10,5 percenta. Všetky kraje hlásili rast – od 6,3 percenta v Trenčianskom do 16 percent v Prešovskom. Dvojciferný rast zaznamenali aj Bratislavský, Nitriansky, Banskobystrický a Košický kraj.
V Prešovskom a Bratislavskom kraji sa dvojciferný medziročný rast týkal nových aj existujúcich nehnuteľností. Rýchlejší rast cien starších bytov a domov dominoval v Prešovskom, Banskobystrickom, Nitrianskom a Košickom kraji, kde sa ceny zvýšili o 13 až 17 percent. Naopak, v Bratislavskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji zdraželi rýchlejšie nové nehnuteľnosti, vždy o viac než 10 percent.
V dlhodobom porovnaní boli domy a byty v 2. štvrťroku 2025 drahšie o 105 percent než v roku 2010. Ceny nových nehnuteľností stúpli za 14 rokov o vyše 75 percent, existujúcich o 119 percent.