Ceny surových diamantov v jednej z najobľúbenejších kategórií, najpoužívanejšia pre zásnubné prstene, prudko klesajú, pretože čoraz viac Američanov dáva prednosť zásnubným prsteňom z laboratórne vytvorených kameňov. Dopyt po diamantoch po pandémii vo všeobecnosti klesol, pretože spotrebitelia opäť míňajú za cestovanie a zážitky a zhoršovanie ekonomického vývoja znižuje výdavky za luxus. Kamene používané v solitérnych prstenoch s veľkosťou jedného alebo dvoch karátov, ktoré sú obzvlášť obľúbené v USA, zaznamenali oveľa výraznejší pokles cien ako zvyšok trhu, upozornila agentúra Bloomberg.

Podľa analytikov je dôvodom poklesu prudko rastúci dopyt po syntetických diamantoch. Výrobcovia syntetických diamantov venovali tejto kategórii, u ktorej sú spotrebitelia obzvlášť citliví na cenu, mimoriadnu pozornosť a toto úsilie sa im v USA vypláca. Analytici však upozorňujú, že to neznamená, že by mali prudko klesať ceny zásnubných prsteňov. Dopad sa obmedzuje len na trh so surovými diamantmi, neprehľadný svet ťažiarov, obchodníkov a priekupníkov je od cenoviek v klenotníctve veľmi vzdialený.

Prepad cien

Rozsah a rýchlosť prepadu cien pri jednej z najdôležitejších kategórií v diamantovom priemysle však spôsobil na trhu šok. Teraz je otázne, či pokles dopytu po surových diamantoch v tejto kategórii predstavuje trvalú zmenu a či sa záujem o syntetické diamanty nakoniec rozšíri aj na drahšie kamene, ktoré zvyčajne kupujú ázijské spoločnosti.

Líder v sektore De Beers tvrdí, že súčasné oslabenie je prirodzeným poklesom dopytu po tom, čo v čase pandémie ceny prudko rástli. Záujem o syntetické kamene nepovažuje za štrukturálnu zmenu.

Laboratórne vytvorené diamanty sú už dlho považované za hrozbu. Zástancovia „umelých“ diamantov tvrdia, že môžu ponúknuť lacnejšiu alternatívu bez mnohých ekologických a sociálnych problémov, s ktorými je niekedy spojená ťažba diamantov. V minulosti sa syntetické diamanty presadzovali len v obmedzenej miere, to sa ale teraz mení a začínajú ukusovať oveľa väčšiu časť dôležitého amerického svadobného trhu.

Firma De Beers reagovala na slabší dopyt prudkým znížením cien v kategórii označovanej „select makeables“, čo sú surové diamanty s veľkosťou dva až štyri karáty, ktoré sa vybrúsia do kameňov s zhruba polovičnou veľkosťou, čo sú kamene používané prevažne do zásnubných prsteňov. Podľa informovaných zdrojov znížila firma ceny v tejto kategórii za posledný rok o viac ako 40 percent, vrátane jedného zníženia v júli o viac ako 15 percent. Niekdajší monopol na trhu so surovými diamantmi má však stále značnú moc, predáva svoje kamene pri desiatich predajných akciách ročne a kupujúci musí spravidla prijať ponúkanú cenu a množstvo. Prudké znižovanie cien je pre firmu zvyčajne poslednou možnosťou a nedávny rozsah poklesu cien je podľa obchodníkov bezprecedentný, ak nejde o krach špekulatívnej bubliny.

Syntetické diamanty čoraz žiadanejšie

Jedným z najzreteľnejších znakov toho, ako sa presadzujú syntetické diamanty, je ich podiel na vývoze z Indie, kde sa brúsi a leští zhruba 90 percent celosvetovej ponuky. V júni mali syntetické diamanty na vývoze diamantov z krajiny podiel zhruba deväť percent, pred piatimi rokmi to bolo jedno percento. Vzhľadom na prudký pokles cien, za ktorú sa predávajú, to znamená, že 25 až 35 percent objemu teraz tvoria laboratórne vytvorené diamanty, uviedla firma Liberum Capital Markets.

Syntetické diamanty v súčasnosti znižujú dopyt po prírodných. Ceny syntetických diamantov sa prepadli ešte strmšie ako ceny prírodných a predávajú sa s vyššou zľavou ako kedykoľvek predtým. Zhruba pred piatimi rokmi boli syntetické diamanty zhruba o 20 percent lacnejšie ako prírodné, v súčasnosti je však cena nižšia až o 80 percent, pretože predajcovia tlačia ceny nadol a náklady klesajú. Len tento rok klesla cena leštených kameňov na veľkoobchodnom trhu o viac ako polovicu.