Ceny dovozu do Nemecka zaznamenali minulý mesiac pokles o viac než 16 percent, čo predstavuje najvýraznejšie zníženie dovozných cien za takmer 37 rokov.

Uviedol to v piatok nemecký štatistický úrad Destatis. Informoval o tom server tradingeconomics.

Ceny dovozu do Nemecka klesli v auguste medziročne o 16,4 percenta. To je najprudší pokles od novembra 1986. Dôvodom je najmä vysoký porovnávací základ, keď v minulom roku dovozné ceny v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu prudko vzrástli. To sa týkalo najmä cien dovážaných energií.

Z rovnakého dôvodu v auguste tohto roka ceny energií klesli medziročne o 54 percent, pričom prudko sa znížili najmä ceny elektriny (-79,7 percenta), plynu (-73 percent) a čierneho uhlia, ktoré klesli o 61,4 percenta. Bez započítania energií klesli ceny dovozu medziročne o 3,4 percenta.

Znížili sa aj ceny dovážaných polotovarov, konkrétne o 9,7 percenta. Naopak, ceny dovážaných spotrebných tovarov a kapitálových tvarov vzrástli, a to o 0,5 percenta, respektíve o 2,5 percenta.

V medzimesačnom porovnaní sa ceny dovozu zvýšili v auguste o 0,4 percenta. To predstavuje prvé zvýšenie za posledný rok, rozsah zvýšenia je však miernejší, než sa čakalo, keď analytici počítali s rastom cien dovozu o 0,5 percenta.