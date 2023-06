Ceny dovozu do Nemecka klesli v máji medziročne tretí mesiac po sebe, pričom tempo poklesu presiahlo deväť percent. To znamená najvýraznejší pokles za takmer 14 rokov. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.

Ceny dovozu do Nemecka klesli v máji oproti máju minulého roka o 9,1 percenta po aprílovom poklese o sedem percent. Májové tempo poklesu bolo najprudšie od septembra 2009, pod čo sa podpísali najmä ceny dovážaných energií, ktoré klesli o 37,6 percenta. V rámci nich najvýraznejšie klesli ceny uhlia (52,3 percenta) a plynu (39,7 percenta). Bez započítania cien energií zaznamenali dovozné ceny medziročný pokles o 6,3 percenta.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ceny dovozu do Nemecka znížili v máji o 1,4 percenta. V porovnaní s vývojom v apríli sa tak pokles mierne znížil, keď v apríli oproti marcu klesli ceny o 1,7 percenta.