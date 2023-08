Ceny dovozu do Nemecka klesli minulý mesiac o viac než 13 percent. To je výraznejší pokles, než sa čakalo a zároveň najprudší za 36,5 roka. Poukázali na to najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.

Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.

Destatis v stredu uviedol, že dovozné ceny klesli v júli medziročne o 13,2 percenta. To znamená najvýraznejší pokles od januára 1987. Dôvodom je invázia Ruska na Ukrajinu vo februári minulého roka, v dôsledku čoho zaznamenali ceny dovozu vlani prudký rast, najmä v prípade cien energií.

Pokles je o niečo výraznejší aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s ich poklesom od 12,9 percenta do 13,1 percenta.

Najprudšie klesli v júli ceny dovážaných energií, konkrétne o 47,4 percenta. V rámci nich výrazne klesli ceny plynu (58,7 percenta) či uhlia (63,7 percenta). Bez započítania energií klesli ceny dovozu do Nemecka minulý mesiac medziročne iba o 3,1 percenta.