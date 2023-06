Benzíny a motorová nafta by mohli na slovenských čerpacích staniciach v nasledujúcich dňoch mierne zlacnieť. Podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa môžu slovenskí motoristi očakávať stagnáciu či miernu korekciu cien palív nadol, pričom zlacnenie by sa mohlo viac prejaviť u benzínu, kde na komoditnom trhu ráznejšie klesli rafinačné marže. „Inak povedané, nafta bude orbitovať okolo 1 eura a 40 centov a benzín by sa mohol trochu viac vzdialiť nadol od méty 1 eura a 60 centov,“ povedal Pánis.

Hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš je presvedčený, že ak aktuálna situácia na trhu s ropou pretrvá, vytvorí sa priestor na opätovný návrat k trendu poklesu maloobchodných cien na našich čerpacích staniciach.

Ceny pohonných hmôt minulý týždeň narástli, a to tak ceny benzínov, ako aj nafty. Najpredávanejší 95-oktánový benzín v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zdražel o 1,5 percenta na priemernú úroveň 1,589 eura za liter. Nafta bola drahšia o 0,42 percenta a motoristi si ju mohli zadovážiť za 1,429 eura za liter. „Ide o cenový nárast druhý týždeň za sebou. Benzín má najvyššiu cenovku za ostatných sedem týždňov a nafta za posledných päť týždňov,“ podotkol Gábriš. Ceny 98-oktánového benzínu stúpli o 1,2 percenta na priemernú hodnotu 1,777 eura za liter.

Aj pod hranicou 70 dolárov

Ceny ropy klesli v minulom týždni zhruba o 1,5 percenta, pričom texaský benchmark WTI sa miestami pohyboval aj pod 70-dolárovou métou a severomorský brent nachvíľu až pod 72 americkými dolármi. Komodita bola podľa Pánisa pod tlakom najmä pre rastúce obavy z vädnutia globálneho ekonomického rastu, kde výrobný sektor na oboch brehoch Atlantického oceána a aj v Číne, teda troch kľúčových hospodárskych regiónoch, signalizuje kontrakciu aktivity.

„Mínusom pre ropu bolo aj presvedčenie obchodníkov, že na víkendovom stretnutí sa kartel OPEC+ nedohodne na ďalšom obmedzení ťažby. Straty ropy boli limitované dosiahnutím dohody o otázke dlhového stropu americkými zákonodarcami, kde suspendácia limitu dlhu na najbližšie dva roky už prešla oboma komorami Kongresu,“ konštatoval Pánis.

V piatok na poludnie ceny kľúčovej komodity, teda ropy, klesali a podľa Gábriša otvárali priestor aj pre pokles cien na čerpacích staniciach. „Vďaka tomu, že máme spoločnú európsku menu, by ďalší priestor mohlo priniesť aj posilnenie eura,“ uzavrel Gábriš.