Dopyt po zlate zo strany centrálnych bánk dosiahol v prvom štvrťroku rekord. Veľa nakupovali centrálne banky v Singapure, Číne, Turecku, ale tiež v Česku. Vo svojej správe to uviedla Svetová rada pre zlato (WGC). Centrálne banky spolu nakúpili 228 ton zlata, čo je o 34 percent viac ako predchádzajúci rekord za prvý štvrťrok, ktorý je z roku 2013.

Centrálne banky pritom zlato do svojich rezerv dopĺňajú už dlhší čas. Za minulý rok nakúpili 1 078 ton kovu, čo bol celoročný rekord. V prvom tohtoročnom štvrťroku kupovali zlato centrálne banky ako z vyspelých krajín, tak z mladých trhových ekonomík. Oproti vlaňajšiemu prvému štvrťroku objem nakúpeného zlata do rezerv centrálnych bánk vzrástol o 176 percent.

V predchádzajúcich dvoch štvrťrokoch centrálne banky dopytovali zlato ešte viac ako začiatkom tohto roka. „Je to o to pôsobivejšie, že nadväzujú na rekordné tempo dopytu v minulom roku,“ uviedla WGC, ktorá sídli v Londýne a ktorá sleduje trendy v odvetví, od ťažby až po transakcie so zlatom.

Zlato prúdi najmä do Ázie

Za väčšinou nákupov v prvom štvrťroku stáli iba štyri centrálne banky – singapurská, čínska, turecká a indická. V prípade Singapuru čistý objem nakúpených zlatých rezerv predstavoval 69 ton, celkovo ich má táto centrálna banka 222 ton. Oproti koncu minulého roka je to nárast o 45 percent. Čína potom zvýšila objem zlatých rezerv o 58 ton na celkových 2 068 ton. To sú štyri percentá jej celkovo vykázaných rezerv.

Česká národná banka (ČNB) mala na konci minulého roka zhruba 12 ton zlata a v prvom štvrťroku jej čisté nákupy predstavovali dve tony, uvádza WGC. Guvernér ČNB Aleš Michl vlani povedal, že centrálna banka by chcela objem zlatých rezerv postupne zvýšiť až na 100 ton.

Znovu reportovať o vývoji svojich zlatých rezerv začala ruská centrálna banka, ktorá tieto údaje od začiatku minulého roka neuvádzala. Jej zlaté rezervy za prvý tohtoročný štvrťrok klesli o šesť ton a predstavovali 2 327 ton. Na jej celkovej rezerve sa tak zlato podieľalo z 25 percent. Za poklesom rezerv by podľa WGC mohla stáť razba mincí. Aj tak sú teraz zlaté rezervy ruskej centrálnej banky o 28 ton vyššie, ako keď vlani v januári prestala centrálna banka informácie o vývoji svojich celkových rezerv poskytovať.

Predaj zlata z rezerv centrálnych bánk je naopak výrazne slabší ako nákupy. V prvom štvrťroku predávali najmä centrálne banky Uzbekistanu a Kazachstanu, čo podľa WGC nie je v prípade týchto dvoch centrálnych bánk nič nezvyčajné. Obe totiž nakupujú rezervy zlata z domácich zdrojov, občasný predaj zlata preto nemusí vypovedať o ničom zásadnom.