Centralizácia riadenia nemocníc by mala byť pre budúcu vládu prioritou. Vyplýva to z vyjadrenia štátnej tajomníčky Ministerstva zdravotníctva Moniky Jankechovej. Reformou je podmienená žiadosť o piatu platbu z plánu obnovy v prvom kvartáli roka 2024. Na ministerstve sa má zriadiť Ústredný orgán pre správu nemocníc. Míľnik nateraz mešká, no podľa tajomníčky jeho plnenie ohrozené nie je.

Podľa harmonogramu mal nový útvar vzniknúť do konca roka. Vzhľadom na aktuálnu politickú situáciu však jeho zriadenie rezort očakáva až v prvom kvartáli 2024. V súčasnosti má pripravené podklady na jeho vznik. „Keďže ide o výrazný zásah do organizačnej štruktúry ministerstva zdravotníctva, bude už na budúcej vláde, aby zhodnotila stratégiu, schvaľovanie či implementáciu tohto návrhu v zmysle platnej legislatívy,“ priblížili z ministerstva.

Podklady plánuje rezort zdieľať budúcemu vedeniu ako jednu z dôležitých oblastí, ktorú je nevyhnutné vyriešiť čo najskôr. „Vnímame že pre nové vedenie by to mala byť priorita nielen v nadväznosti na plán obnovy, ale vôbec na systémové riešenie pre rezort zdravotníctva,“ ozrejmila Monika Jankechová. Význam Ústredného orgánu pre správu nemocníc vidí rezort najmä v zlepšení efektivity hospodárenia a alokovania zdrojov v zdravotnom systéme.