Cena zlata v stredu prvýkrát zhruba za mesiac oslabila pod hranicu 1 900 dolárov za trójsku uncu. Dole ju podľa analytikov tlačia očakávania, že Fed ponechá svoje úrokové sadzby dlhší čas na vyššej úrovni. Okolo 15: 30 SELČ cena zlata podľa údajov agentúry Bloomberg vykazovala pokles približne o 0,6 percenta a pohybovala sa tesne pod 1 890 dolárov za uncu.

Vysoké úrokové sadzby sú pre cenu zlata nepriaznivé, pretože prehlbujú jeho nevýhodu oproti investíciám prinášajúcim úroky, ako sú napríklad dlhopisy. Výnosy desaťročných dlhopisov americkej vlády sa teraz pohybujú v blízkosti 16-ročného maxima.

Dolár sa vďaka vysokým výnosom amerických dlhopisov vyšplhal na desaťmesačné maximum ku košu hlavných svetových mien. Silnejší dolár zvyšuje ceny zlata i ďalších komodít z pohľadu držiteľov ostatných mien, čo zvyčajne podkopáva dopyt.

Odrazový mostík pre cenu zlata

Fed minulý týždeň ponechal svoju základnú úrokovú sadzbu podľa očakávania bez zmeny v pásme 5,25 až 5,50 percenta. Naznačil však, že plánuje držať úrokové sadzby na vysokej úrovni dlhší čas, a že by ich mohol ešte zvýšiť.

„Investori sa prispôsobujú očakávaniam, že Fed v budúcom roku pravdepodobne neuvoľní menovú politiku," uviedol analytik Golden Gate Pavol Ryba. Rastúce výnosy podľa neho zaťažujú aj prílev prostriedkov do fondov obchodovaných na burze (ETF) a zameraných na zlato. „Ďalším dôvodom poklesu ceny zlata je opätovné posilnenie amerického dolára, ktoré znižuje chuť investovať do zlata," dodal analytik. Predpovedal však, že do konca roka sa cena zlata vyšplhá späť zhruba na 2 000 dolárov za uncu.

„Cena zlata na burze v týchto dňoch klesla k hranici 1 890 dolárov za trójsku uncu. Naposledy sa za túto cenu zlato obchodovalo 22. augusta tohto roka," uviedol analytik Martin Tomek zo spoločnosti Auringo.cz. „Z dlhodobého grafu je zrejmé, že práve cenová hladina 1 890 dolárov za uncu tvorila v minulých mesiacoch akýsi odrazový mostík, od ktorého sa cena zlata niekoľkokrát odrazila a začala opäť rásť," dodal.