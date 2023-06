Cena zlata zostúpila do blízkosti 1 900 dolárov za troyskú uncu, dostala sa tak na najnižšiu úroveň za viac ako tri mesiace. Dole ju tlačia priaznivé údaje o americkej ekonomike, ktoré podporujú vyhliadky na ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb v Spojených štátoch.

Okolo 14. hodiny vykazovala cena zlata podľa údajov na internetových stránkach agentúry Bloomberg pokles o zhruba 0,4 percenta na 1 906 dolárov za uncu. Zvyšovanie úrokových sadzieb je pre cenu zlata zvyčajne nepriaznivé, pretože prehlbuje nevýhodu žltého kovu proti investíciám prinášajúcim úroky, ako sú napríklad dlhopisy.

„Dobré údaje o americkej ekonomike zostávajú pre žltý kov prekážkou, pretože pravdepodobne povedú k tomu, že predstavitelia americkej centrálnej banky sa budú ďalej prikláňať k zvyšovaniu úrokových sadzieb," uviedol podľa agentúry Reuters analytik Giovanni Staunovo zo spoločnosti UBS.

„Stále očakávame, že agresívne sprísňovanie menovej politiky v určitom bode spôsobí zhoršenie údajov o ekonomike USA, čo zapríčiní zmenu postoja Fedu," dodal.

Analytik Harshal Barot zo spoločnosti Metals Focus predpovedal, že cena zlata by tento rok mohla zostúpiť do blízkosti 1 850 dolárov za uncu, pretože americká ekonomika by sa mohla vyhnúť recesii a úrokové sadzby by mohli zostať na vysokej úrovni dlhšie, ako sa predpokladalo.