Ceny ropy po pondelkovom raste o viac ako štyri percentá v utorok klesali. Investori vyhodnocujú dopady konfliktu na Blízkom východe na prípadné výpadky dodávok.

Okolo 17: 00 SELČ cena severomorskej ropy Brent strácala 1,1 percenta na 87,21 dolára za barel. Americká ľahká ropa WTI v rovnakom čase zlacňovala tiež o 1,1 percenta na 85,41 dolára za barel.

Brent a WTI v pondelok vzrástli o viac ako 3,50 dolára, pretože strety medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi vyvolali obavy, že by sa blízkovýchodný konflikt mohol rozšíriť aj mimo Pásma Gazy a jeho bezprostredného okolia. Radikálna organizácia Hamas v sobotu začala najväčší vojenský útok na Izrael za posledné desiatky rokov. Izrael v odpovedi zaútočil na Pásmo Gazy, utorkové vzdušné údery boli najprudšie v 75-ročnej histórii konfliktu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.

„Po víkendových útokoch v Izraeli panuje na trhoch stále veľká neistota," uviedli v utorok analytici ING. Dodali, že trhy s ropou teraz do ceny započítavajú takzvanú rizikovú prémiu. Samotný Izrael produkuje len veľmi málo ropy, trhy sa však obávajú, že ak sa konflikt vyostrí, môže to poškodiť ropné dodávky z Blízkeho východu. To by prehĺbilo očakávaný deficit po zvyšok roka.

„Naďalej sa domnievame, že ropa Brent sa vo štvrtom štvrťroku 2023 nakoniec stabilizuje v rozmedzí 90 až 100 dolárov za barel," uviedol analytik Vivek Dhar zo spoločnosti CBA.