Ceny ropy v piatok vzrástli, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 94 dolárov a cena WTI prekročila 90 dolárov za barel. Trhy najnovšie ovplyvnili informácie z Ruska, že obmedzí vývoz pohonných látok, aby si zabezpečilo dostatok palív na vlastnom trhu. Napriek momentálnemu rastu však za celý týždeň smerujú ceny ropy k poklesu.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7:26 SELČ 93,88 dolára za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 58 centov (0,62 percenta). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 90,31 dolára za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 68 centov, alebo 0,76 percenta.

Za celý týždeň však ceny ropy smerujú k miernemu poklesu, prvému po troch týždňoch rastu, pričom za dané obdobie vzrástli o viac než desať percent. Nahor ich ťahali najmä obavy z nedostatku ropy na trhu v závere roka po tom, ako Rusko a Saudská Arábia oznámili, že predlžujú dobrovoľné škrty v produkcii a vo vývoze komodity až do konca roka.