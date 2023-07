Ceny pšenice pokračujú v raste a ráno vykazovali vzostup asi o dve percentá, čím sa dostali najvyššie od februára. Trh reaguje na intenzívnejšie ruské útoky na ukrajinské prístavy, ktoré podľa analytikov vyvolávajú obavy o dlhodobé globálne dodávky a potravinovú bezpečnosť.

Cena najaktívnejšie obchodovaného termínového kontraktu na pšenicu podľa záznamov komoditnej burzy v Chicagu vykazovala okolo 05: 30 SELČ nárast o dve percentá na 7,72 dolára za bušel (27,2 kg). Predtým sa dotkla 7,77 dolára, čo bola najvyššia hodnota od 21. februára.

„Do cien je započítaný pomalší export z Ukrajiny a kupujúci teraz čakajú, čo sa stane s vývozom pšenice z Ruska,“ povedal agentúre Reuters jeden z obchodníkov s obilím v Singapure. „Akékoľvek obmedzenia pohybu lodí z Ruska poženú cenu vyššie,“ dodal.

Rusko v pondelok pri útoku dronom zničilo ukrajinské sklady obilia na rieke Dunaj. Význam Dunaja ako prepravnej cesty pre ukrajinské poľnohospodárske produkty do zahraničia ruská invázia z vlaňajšieho februára posilnila. Kľúčovou sa riečna cesta stala minulý týždeň s ukončením medzinárodnej dohody o vývoze cez Čierne more, po ktorom nasledovali letecké útoky, ktoré zasiahli prístavnú infraštruktúru v Odeskej oblasti.

Počas poslednej sezóny pred vojnou tvorili Ukrajina a Rusko spolu štvrtinu svetového exportu pšenice. Po začiatku konfliktu v sezóne 2022 až 2023 sa ich podiel vyšplhal dokonca na 28 percent, aj keď veľkú časť ukrajinského vývozu nahradilo Rusko, uviedol denník Le Figaro. Podľa odhadov amerického ministerstva pôdohospodárstva export z Ukrajiny v sezóne 2023 až 2024 klesne o 37 percent.

Rusko naznačilo, že bude nabudúce považovať za potenciálne vojenské ciele všetky lode smerujúce do ukrajinských obilných prístavov v Čiernom mori. V reakcii na to Ukrajina varovala, že všetky lode smerujúce do prístavov kontrolovaných Moskvou môžu byť podľa jej úsudku naložené vojenským materiálom so všetkými súvisiacimi rizikami.

„Ak Ukrajinci zareagujú na bombardovanie svojej dopravnej infraštruktúry aj Rusi budú musieť na vývoz použiť iné cesty (ako Čierne more),“ varuje Jon Scheve z veľkoobchodu Superior Feed Ingredients. To by podľa neho predstavovalo riziko, že svetový trh s obilím zasiahnu ďalšie problémy.