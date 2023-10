Zamestnávať ľudí na Slovensku je pre zamestnávateľov čoraz drahšie. Odvodové bremeno si už všimli aj Európska komisia, Svetová banka či OECD, ktoré upozornili, že „vysoké odvodové zaťaženie našej práce ide proti ekonomickému rastu krajiny,” informujú tvnoviny.sk.

Cena hodinovej práce priemerne zarábajúceho zamestnanca na Slovensku stojí 15,60 eura, čo je o 80 centov menej ako v Česku, ale o 4 až 5 eur viac ako v Poľsku či Maďarsku. Oveľa vyššiu cenu práce majú v Rakúsku, kde sa vyšvihla až na takmer 40 eur.

„Zamestnávateľa pri porovnávaní trhov práce medzi jednotlivými krajinami zaujíma, koľko celkovo vynaloží na nákup legálnej práce od svojich zamestnancov. To znamená, zaujímajú ho všetky dane aj odvody, ako zamestnanca, tak aj zamestnávateľa, to znamená tá skutočná hrubá mzda, ale zaujímajú ho aj ďalšie položky, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú cenu práce zamestnanca. Sú to veci ako napríklad rekreačné poukazy, príspevok na stravovanie, ale napríklad aj to, že na Slovensku máme jeden z najvyšších počtov platených štátnych sviatkov v celej Európe,” vyjadril sa Martin Vlachynský, ekonóm inštitútu INESS.

Cena práce zamestnanca je tak oveľa vyššia než hodnota čistej mzdy, ktorú dostane na účet. Len pri hrubej mzde 1 200 eur ide 120 eur na daň, 161 eur pôjde na odvody a zamestnancovi príde na účet 920 eur. Avšak odvody platí aj zamestnávateľ a v tomto prípade ide o sumu 422 eur.