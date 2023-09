Veľkoobchodná cena plynu pre európsky trh výrazne vzrástla a vyšplhala sa na zhruba mesačné maximum. Nahor ju tlačí predĺženie odstávky nórskeho plynového poľa pre údržbárske práce.

Cena kľúčového termínového kontraktu na plyn s dodaním v októbri vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility v Holandsku si pripisovala zhruba desať percent a nachádzala sa blízko 44 eur za megawatthodinu.

Nórska plynárenská spoločnosť GasSco predĺžila odstávku na plynovom poli Skarv až do 8. októbra. Už cez víkend pritom prikročila k odkladu do 2. októbra. „Znamená to, že nórske dodávky budú nižšie, ako sa očakávalo, čo obmedzí plnenie zásobníkov,“ uviedla analytička Marina Tsygankovaová zo spoločnosti LSEG.

Podľa analytikov z firmy Engie by však rast cien plynu mohlo brzdiť teplé počasie, napísala agentúra Reuters.

Zásobníky plynu v Európskej únii boli podľa údajov organizácie Gas Infrastructure Europe v sobotu plné takmer z 95 percent. V Nemecku dosahovala naplnenosť zásobníkov tiež takmer 95 percent.