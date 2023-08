Slovenským domácnostiam by sa v budúcom roku nemali výrazne meniť ceny elektriny. Slovenské elektrárne sú totiž pripravené aj v budúcom roku dodať domácnostiam silovú elektrinu za zastropovanú cenu na úrovni zhruba 61 eur za megawatthodinu. Ide o cenu, ktorá je hlboko aj pod súčasnými trhovými cenami elektriny. Dotiahnuť je potrebné už len byrokraciu a podpísať zmluvu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) už upozornil, že ak by sa dodávka zastropovanej silovej elektriny pre domácnosti nepodarila dohodnúť, domácnosti by museli počítať s nárastom cien za elektrinu o 81 percent.

Elektrárne sú pripravené

„Slovenské elektrárne sú pripravené podľa dohody v memorande dodávať pre domácnosti na Slovensku elektrinu za zvýhodnené ceny 61,20 eura za megawatthodinu aj v budúcom roku,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenských elektrární Oľga Baková.

Slovenský dominantný výrobca elektriny už podľa nej podniká všetky kroky k tomu, aby bolo čo najskôr možné podpísať implementačnú zmluvu so štátom. „A to aj napriek tomu, že Európska komisia nevydala rozhodnutie o súlade tejto schémy s právom štátnej pomoci, ale len nezáväzný list,“ upozornila Baková. Po podpise implementačnej zmluvy so štátom budú Slovenské elektrárne podľa nej dodávať elektrinu pre domácnosti v roku 2024 podľa dohody uvedenej v memorande.

Dodávku zastropovanej silovej elektriny pre domácnosti za spomínanú cenu 61 eur za megawatthodinu v budúcom, ale aj v ďalších rokoch až do roku 2027 dohodla ešte dočasne poverená vláda Eduarda Hegera. Vtedajší minister hospodárstva Karel Hirman sa s elektrárňami dohodol na predĺžení dodávok zastropovanej silovej elektriny o ďalšie roky pri zvýšení výkonu nového tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce na 55 percent v marci tohto roka.

Aj súčasná dočasne poverená vláda odborníkov už v tejto veci konala. V júni uložila ministrovi hospodárstva a ministrovi financií podpísať zmluvu so Slovenskými elektrárňami, ich hlavným akcionárom spoločnosťou Slovak Power Holding, B.V. a Slovenským plynárenským priemyslom (SPP) o implementácii mimoriadnych opatrení na elimináciu dopadu nárastu cien elektrickej energie na vybrané skupiny odberateľov.

Zapracovanie zmien

Minister hospodárstva Peter Dovhun má zabezpečiť zapracovanie zmien do zmluvy, ktorými Európska komisia podmieni vydanie súhlasu. V zmluve sa Slovenské elektrárne zaväzujú ponúknuť SPP ako agentovi na predaj svoju vyrobenú elektrinu za spomínaných 61 eur za megawatthodinu. Podľa zmluvy majú Slovenské elektrárne dodať elektrinu pre domácnosti za bezkonkurenčnú cenu v tomto aj v budúcom roku v maximálnom množstve 6,15 terawatthodín. Slovensko sa na oplátku zaviazalo maximálne podporovať spustenie nových jadrových blokov v Mochovciach. Takže sa štát v zmluve zaviaže, že nezavedie pre Slovenské elektrárne špeciálne dane.

Ceny elektriny pre domácnosti by tak mala vláda skôr či neskôr vyriešiť. Uvidíme, či a aké kroky prijme súčasná vláda odborníkov alebo nová vláda, ktorá vznikne po predčasných parlamentných voľbách, k cenám plynu. Pri nečinnosti vlády totiž podľa ÚRSO hrozí nárast cien plynu v budúcom roku pre domácnosti až o 110 percent.