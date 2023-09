Ministerstvo hospodárstva pripravilo návrh opatrení vo všeobecnom hospodárskom záujme na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny na Slovensku v roku 2024.

Cieľom návrhu, ktorý v stredu schválila vláda, je zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny na odberateľov z domácností. Cena elektriny by sa tak v budúcom roku nemala výraznejšie meniť.

Extrémne vysoké trhové ceny

Trhové ceny energií sú v roku 2023 podľa ministerstva naďalej extrémne vysoké a volatilné, čo je spôsobené vplyvom viacerých geopolitických faktorov.

„Vzhľadom na to, že trhová cena elektriny v roku 2023 vstupuje do vzorca na výpočet jej ceny pre zraniteľných odberateľov na rok 2024, očakáva sa, že bez prijatia vhodných opatrení by boli títo odberatelia zasiahnutí nárastom cien elektriny,“ uviedol rezort v predkladacom návrhu.

Podmienky pre výrobcov elektriny

Vláda by mala podľa materiálu vziať na vedomie prebiehajúce rokovania o zmluve medzi štátnymi orgánmi a spoločnosťou Slovenské elektrárne.

„Zmluvou by sa mala zabezpečiť výroba a dodávka elektriny v objeme 5,79 terawatthodiny zvýšenom o ďalších 0,03 terawatthodiny za každý kalendárny mesiac roka 2024 nasledujúci po mesiaci, v ktorom dôjde k spusteniu do prevádzky jadrového zdroja EMO3 (tretieho bloku Mochoviec, pozn. TRENDU), za cenu 61,2077 eura za megawatthodinu na rok 2024,“ uviedlo ministerstvo.

Minister hospodárstva Peter Dovhun by podľa návrhu mal do 15. septembra uložiť výrobcom elektriny v zariadeniach na výrobu elektriny z jadrového paliva povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme a určiť podmienky, za ktorých budú tieto povinnosti plnené.