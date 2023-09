Cementárňam patriacim firme Danucem odklepla Ódorova vláda miliónové dotácie, ktoré majú prispieť k ozeleneniu výroby, píše Finweb Hospodárskych novín a dodáva, že produkcia cementu patrí spolu s hutníctvom k najväčším znečisťovateľom ovzdušia.

Prvá z cementární sa nachádza v Rohožníku, kde pôjde z takzvaného Modernizačného fondu približne 10 miliónov eur. Po dokončení projektu by mala fabrika znížiť emisie oxidu uhličitého o takmer 18 percent. Firma zároveň počíta, že sa zníži aj spotreba energie, a to o vyše 10 percent. Projekt si celkovo vyžiada investíciu 29 miliónov eur, ostatných 19 miliónov eur vyčlenila firma z vlastných zdrojov. „Podľa plánu by mali byť všetky projekty uvedené do prevádzky počas roku 2026,“ dodáva cementáreň pre Finweb.

Druhú veľkú dotáciu dostala aj cementáreň v Turni nad Bodvou, keď im začiatkom leta prišlo 8,4 milióna eur z európskeho plánu obnovy. Zámerom projektu je zvýšiť podiel využívania alternatívnych palív zo 60 na 80 percent. Zároveň je v pláne aj výroba alternatívneho paliva s cieľom spracúvať odpad z lokálnych zdrojov. Na tento účel by si mohlo nájsť prácu 10 ľudí. Celková investícia projektu je vyčíslená na 21 miliónov eur, ostatných 12,6 milióna eur poskytne firma z vlastných zdrojov a ukončenie plánujú do roku 2026.

Zelené projekty a opatrenia vnímajú cementárne na Slovensku ako výzvu, tvrdí šéf Združenia výrobcov cementu Rudolf Mackovič a dodáva, že náhrada fosílnych palív dosiahla v roku 2022 úroveň 70,5 percenta. „Priemerná uhlíková stopa produktu vyrobeného na Slovensku je dnes necelých 520 kilogramov na tonu,“ píše Finweb.

Motiváciou na realizáciu zelených projektov sú aj emisné povolenky či energie. „Vzrastajúce ceny v posledných dvoch rokoch boli priamym odrazom drastického zvýšenia cien elektrickej energie, ako aj cien uhlia a všetkých vstupov,“ uzatvára Mackovič.