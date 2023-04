Peter Pellegrini by bol najviac schopný kompetentne vládnuť z pozície predsedu vlády. Ukázal to prieskum agentúra MNFORCE pre denník Plus jeden deň, ktorý sa uskutočnil od 29. marca do 3. apríla na vzorke tisíc respondentov.

Za ním sa umiestnil Robert Fico s podporou 27 percent a na treťom mieste skončil predseda parlamentu Boris Kollár, ktorého si vie v pozícii premiéra predstaviť 15 percent respondentov. Terajšieho predsedu vlády Eduarda Hegera by si vo funkcii vedelo predstaviť 13 percent oslovených.

Richarda Sulíka, Mikuláša Dzurindu a Mariana Kotlebu by si ako premiéra vedelo predstaviť sedem percent respondentov a Milana Majerského a Igora Matoviča šesť percent účastníkov prieskumu.