Na čele rebríčka najlepších reštaurácií na svete The World 's 50 Best Restaurants je prvýkrát podnik z Latinskej Ameriky. Píše to denník El País. Prvé miesto v tohtoročnom hodnotení získala reštaurácia Central v peruánskej metropole Lime.

Najlepším podnikom v Európe je podľa hodnotenia barcelonská reštaurácia Disfrutar.

Víťazstvom peruánskej reštaurácie skončila dominancia kodanských reštaurácií Noma a Geranium, ktoré sa umiestnili na čele hodnotenia v posledných rokoch. Tohtoročný víťaz v hodnotení nie je rozhodne žiadnym nováčikom. V minulom roku skončil na druhom mieste a niekoľko rokov predtým bol v prvej desiatke najlepších podnikov.

Central ponúka fúziu peruánskej kuchyne s medzinárodnou gastronómiou. Jedným z kľúčových prvkov podniku šéfkuchárov Virgilia Martíneza a Piy Léonovej sú nadmorské výšky, ktoré výrazne ovplyvňujú peruánske ingrediencie.

Tohtoročné hodnotenie zaznamenalo veľký úspech španielskych reštaurácií, ktoré obsadili tri miesta v prvej štvorici. Okrem barcelonskej reštaurácie Disfrutar uspeli aj madridská reštaurácia Diverxo a baskický podnik Asador Etxebarri.

The World's 50 Best Restaurants patrí k najsledovanejším gastronomickým rebríčkom na svete. Kvôli nie úplne transparentnému spôsobu hlasovania ho sprevádzajú aj kontroverzie, dodáva denník El País.