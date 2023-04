V Moldave nad Bodvou, Medzeve, Jasove a Drienovci v okrese Košice-okolie platí od štvrtka popoludnia z dôvodu epidémie žltačky mimoriadna situácia. Vyhlásila ju prednostka Okresného úradu Košice-okolie Zuzana Vozár Kakaščíková s tým, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia.

Moldava nad Bodvou je podľa prednostky bezprostredne zasiahnutá žltačkou, teda vírusovým ochorením pečene typu A. „Vyhlásením mimoriadnej situácie sme chceli podchytiť aj ďalšie možné rizikové oblasti,“ povedala pre na margo ostatných oblastí Vozár Kakaščíková.

Znamená to podľa nej „otvorené ruky“ aj pre regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý vie promptnejšie konať a legislatívne regulovať či už vstup do nejakých prevádzok, alebo v rámci organizovania nejakých hromadných podujatí. „Takisto to vytvára akýsi legislatívny rámec na vykonávanie opatrení civilnej ochrany, čiže záchranné práce, ktorými by sme chceli bezprostredne odvrátiť nejaké hroziace riziko,“ doplnila prednostka.

Na krízovom štábe boli podľa jej slov zadefinované odporúčania pre ľudí a zo strany hygienikov boli vydané vyhlášky. „Snažíme sa zvýšiť hygienický štandard. To je cieľom opatrení a vlastne aj vyhlásenia mimoriadnej situácie,“ skonštatovala Vozár Kakaščíková. Ako doplnila, v prvom rade je potrebné eliminovať zdroj nákazy a v nadväznosti na to je potrebné očkovanie.

Epidemiológovia od začiatku roka na Slovensku ku koncu marca zaznamenali 302 prípadov vírusovej hepatitídy typu A. Úrad verejného zdravotníctva evidoval v Košickom kraji spolu 293 prípadov, z toho 274 prípadov súviselo s prebiehajúcou epidémiou na košickom Luníku IX a v Moldave nad Bodvou, kde je v súčasnosti najsilnejšie ohnisko nákazy.