Čad znárodní všetky aktíva amerického ropného koncernu Exxon Mobil vrátane povolení na ťažbu uhľovodíkov a prieskumu, uviedla v piatok vláda.

„Minister financií a rozpočtu musí zabezpečiť, aby sa uvedený dekrét realizoval odo dňa jeho uverejnenia,“ uviedol v štátnych médiách generálny tajomník vlády Haliki Choua Mahamat.

Znárodnenie znamená, že všetky aktíva Exxonu sa dostanú do vlastníctva vlády. Kým v 60. a 70. rokoch minulého storočia sa takéto veci stávali, v poslednom období sa to už nedialo a nie je to v súlade s obvyklými právnymi rámcami v sektore, ako tvrdia odborníci na energetiku.

Čad začal ťažiť ropu v roku 2003 a Exxon pôsobí v krajine už niekoľko desaťročí. V Čade prevádzkoval ropný projekt Doba.

Tento krok by mohol odradiť investorov, aby investovali v západnej Afrike, práve v čase rastúceho globálneho dopytu po energiách a poklesu zahraničných investícií v regióne, uviedol Olufola Wusu, partner a šéf oddelenia pre ropu a plyn spoločnosti Megathos Law Practice so sídlom v Nigérii.

„Akékoľvek vyvlastnenie bez náhrady je krokom zlým smerom, pretože naruší dôveru investorov v danú krajinu, a keď začnú byť investori nervózni, stiahnu svoje investície, takže regulačné orgány rovnako ako africkí lídri musia hrať podľa pravidiel,“ dodal.