Bývalý vedúci analytik v eBay, Amazon aj GameStop Brandon Southern zažil počas svojej 20-ročnej kariéry veľa prepúšťania. Nedávno sa hlbšie zamyslel, prečo k nemu dochádza. Dôvod vo všeobecnosti je podľa neho takmer vždy rovnaký: zníženie výdavkov firmy s cieľom dosiahnuť lepšie marže. Z jeho vyjadrenia vyberal Business Insider.

B. Southern vysvetľuje, že zodpovední sú najmä manažéri a ich snaha na povýšenie. Aby mohli byť ohodnotení a preukázať svoju schopnosť viesť väčší tím, musia najať viac ľudí. Prijatím viacerých členov tímu sa prirodzene rozširuje rozsah manažérov, čo zvyšuje ich šance na povýšenie, podotýka bývalý vedúci.



„Aj keď vedúci pracovníci v každej spoločnosti, v ktorej som pracoval vrátane Amazonu, eBay, Gamestop, VMware a viacerých startupov, zdôrazňovali dôležitosť vytvárania efektívnejších tímov, nikdy v skutočnosti neodmeňovali tých, ktorí boli schopní fungovať efektívne,“ povedal B. Southern.



Manažéri podľa neho nie sú motivovaní, aby vytvárali efektívnejšie a ziskovejšie tímy a takisto celé organizácie. Práve naopak, efektívne tímy často končia so zníženými financiami, pretože aj so svojimi súčasnými zdrojmi dosahujú dobrú výkonnosť, zdôraznil. Naproti tomu iné tímy majú podľa neho zvýšené rozpočty alebo dostanú viac zamestnancov, pretože sa zdá, že potrebujú viac na prevádzku.



Zriedkakedy je vidieť, že by niektorý manažér požiadal o zníženie nákladov, podotýka ešte bývalý vedúci analytik. Ani zamestnanci nie sú motivovaní k tomu, aby sa usilovali o znižovanie nákladov.



Manažéri sa často vyberú najkratšou a najlukratívnejšou cestou, dopĺňa B. Southern. Tou je štandardné prijímanie ďalších zamestnancov namiesto zvyšovania efektivity. „To spôsobilo a bude spôsobovať, že organizácie sa rýchlo rozrastú. Keď však dôjde k nevyhnutnému poklesu výkonnosti, spoločnosť bude nútená znižovať počet zamestnancov, aby si udržala náklady a maržu,“ vysvetlil.



Bývalý pracovník radí, že firmy by sa mali snažiť udržiavať správnu rovnováhu v odmeňovaní manažérov, ktorí presadzujú plány na zlepšenie úsporných procesov pri prijímaní zamestnancov.

„Vzhľadom na ľudskú povahu a neustálu túžbu budovať niečo väčšie však pochybujem, že existuje nejaký skutočný záujem manažérov, aby svoje organizácie zmenšovali.“