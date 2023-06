Carlos Ghosn sa v roku 2018 musel rozlúčiť so svojou funkciou generálneho riaditeľa Nissan Motor a nadôvažok ho zatkli za údajné finančné pochybenie. Teraz sa karta obracia a on zažaloval japonskú automobilku, pričom žiada viac ako miliardu dolárov za „ťažkú ujmu“ na jeho financiách a povesti. Informuje o tom Bloomberg.



Žalobu podal na prokuratúre v Libanone, kde žije od svojho dramatického úteku z Japonska pred súdnym procesom koncom roka 2019. Zatknutie 69-ročného C. Ghosna otriaslo automobilovým priemyslom a rozpútalo nepokoje v Nissane, ktoré pretrvávajú dodnes. V Japonsku stále čelí trestnému stíhaniu pre zločin sprisahania, ako aj občianskoprávnej žalobe o náhradu škody, podanej spoločnosťou Nissan.



„Závažné a bolestivé obvinenia“ proti mne „budú v mysliach ľudí pretrvávať roky,“ tvrdí C. Ghosn v žalobe a povedal, že bude nimi trpieť po zvyšok svojho života, pretože majú pretrvávajúce dôsledky, aj keď sú založené len na podozreniach.

Akcionári Nissanu však tiež utrpeli straty po tom, čo spoločnosť premárnila svoju šancu stať sa ťahúňom v oblasti výroby elektrických vozidiel. C. Ghosn už akcionárom japonskej spoločnosti nie je.

Vo väzení nespravodlivo

Zástupca Nissanu uviedol, že spoločnosť ešte nedostala žalobu, ale o nej vie, a preto nemôže záležitosť komentovať. Libanonský prokurátor nariadil pojednávanie na september. Orgány v Libanone môžu požiadať svojich japonských kolegov o spoluprácu pri preskúmaní Ghosnových tvrdení. Nie je však isté, či by japonský súdny systém, o ktorom C. Ghosn povedal, že je „zmanipulovaný“ a „porušuje najzákladnejšie princípy ľudskosti“, bol ochotný spolupracovať s úradmi v Libanone.



V roku 2020 panel OSN zistil, že Ghosnovo zadržiavanie v japonskom väzení na viac ako 100 dní nebolo potrebné a porušilo jeho práva. Rozhodnutie zatknúť C. Ghosna štyrikrát za sebou s cieľom predĺžiť jeho zadržiavanie bolo podľa pracovnej skupiny Rady OSN pre ľudské práva „zásadne nespravodlivé“.



Predmetom sporu sa stal Ghosnov plán začleniť Nissan, Renault a Mitsubishi Motors do veľkej aliancie s automobilkou Fiat Chrysler. Bývalý riaditeľ opísal opísal, ako dostal pracovné ponuky od spoločností Volkswagen, Ford Motor aj lukratívnejšie miesto s lepším platom v General Motors, ale po globálnej finančnej kríze v rokoch 2008 až 2009 sa rozhodol aj tak zostať v aliancii. To sa vraj ostatným vo vedení podniku nepáčilo.

Žalobou sa C. Ghosn snaží očistiť svoje meno. Po svojom príchode do Libanonu začiatkom roku 2020 usporiadal tlačovú konferenciu, kde odsúdil svoje zatknutie. Bývalý riaditeľ automobilky strávil časť svojho detstva na vidieku a žije teraz v dome, ktorý kúpila a zrekonštruovala spoločnosť Nissan a ktorý po odchode do dôchodku plánoval od spoločnosti odkúpiť.