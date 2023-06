Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar bude v septembrových parlamentných voľbách kandidovať za Smer-SD. Vyhlásil to líder strany Robert Fico. Podľa jeho slov je na kandidátke navrhovaný na vysokom mieste.

„Tibor Gašpar má všetky predpoklady na to, aby v prípade, že Smer-SD bude súčasťou vlády, sa mohol uchádzať aj o významné exekutívne funkcie,“ dodal Fico. Zopakoval tiež, že by sa potešil, ak by sa za stranu rozhodol kandidovať aj exminister vnútra Robert Kaliňák. Kandidátka Smeru má byť podľa Fica schvaľovaná v utorok.

Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová na tému predčasných volieb dodala, že strana svoj ďalší postup oznámi po ukončení rokovaní a po jeho odsúhlasení orgánmi strany.

Nadchádzajúce prezidentské voľby

Na margo budúcich prezidentských volieb Fico uviedol, že Smer-SD by v prípadnej kandidatúre nepodporil súčasnú prezidentku Zuzanu Čaputovú ani bývalého šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka. Navrhuje, aby opozícia hľadala silného, národne orientovaného človeka. Podľa Remišovej je zbytočné hovoriť o tom, koho strana podporí, pokiaľ nie sú známe mená kandidátov. Zopakovala, že Za ľudí sa bude téme venovať až po parlamentných voľbách.

Nevyčerpané eurofondy

Diskutujúci sa venovali sa aj téme rizika prepadnutia 800 miliónov eur z nevyčerpaných eurofondov, o ktorom informoval premiér Ľudovít Ódor. Remišová deklaruje, že z programov, ktoré mala na starosti ona, neprepadne ani euro. Na ostatných programoch pod inými ministerstvami bude podľa nej musieť tvrdo pracovať aj Ódorova vláda.

Fico očakáva, že Slovensko príde z nevyčerpaných eurofondov o viac ako 1,3 miliardy eur. Dodal, že Smer-SD je ochotný podporiť vládu pri legislatívnych návrhoch týkajúcich sa čerpania eurofondov.