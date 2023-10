Pracovný pohovor sa skladá z viacerých častí. Prvých pár minút sa zamestnávatelia zvyknú nádejných kandidátov pýtať na ich pracovné skúsenosti a potom sa budú snažiť zistiť, či sa na danú pozíciu vôbec hodia. Na záver si vyčlenia 10 až 15 minút, počas ktorých sa potenciálni zamestnanci môžu pýtať na to, čo ich zaujíma, píše portál CNBC.

Tento čas by mali kandidáti využiť na to, aby sa dozvedeli viac informácií o firme, pozícii či ľuďoch, ktorí vedú pohovor. Podľa bývalého personalistu z Googlu Nolana Churcha ale existuje jedna otázka, ktorú by sa mal počas pohovoru opýtať každý kandidát: „Aký je hlavný problém, ktorý môžem vyriešiť v prvých 30 dňoch od nástupu do práce?“

Odpoveď na túto otázku kandidátovi napovie, či chce túto prácu naozaj robiť. „Dá vám to možnosť popremýšľať o tom, či skutočne chcete riešiť tento typ problémov,“ vysvetlil Church, ktorý v súčasnosti pôsobí ako generálny riaditeľ firmy Continuum.

Ďalšou výhodou tejto otázky je, že ak sa kandidát predsa len rozhodne, že má o danú pracovnú pozíciu záujem, môže si tým uľahčiť prvé dni v práci. Keďže sa mu už počas pohovoru podarí zistiť, aký problém firmu trápi najviac, môže doma začať rozmýšľať o jeho možných riešeniach. Vďaka tomu na nich bude môcť pracovať už od prvého dňa, čím určite urobí dojem na svoj nový tím.