Americká burzová spoločnosť Nasdaq prevezme firmu Adenza, ktorá sa zameriava na softvér pre finančné podniky. Súkromné investičné spoločnosti Thoma Bravo za ňu zaplatia 10,5 miliardy dolárov, a to čiastočne v peniazoch a čiastočne v akciách. Nasdaq to uviedol vo svojom oznámení. Ak sa dohodnutá transakcia uskutoční podľa plánu, bude najväčšou akvizíciou v histórii Nasdaqu, uviedol denník The Wall Street Journal (WSJ).

Očakáva sa, že dohoda pomôže urýchliť rast Nasdaqu, ktorý sa na čele s generálnou riaditeľkou Adenou Friedmanovou snaží diverzifikovať svoje podnikanie, uviedla agentúra Reuters. Friedmanová podľa WSJ usiluje o to, aby sa spoločnosť z obchodníka s cennými papiermi, ktorého príjem kolíše s objemom obchodov, zmenila na technologicky orientovanú firmu so stabilnejšími príjmami.

Nasdaq uviedol, že asi 14,5 percenta svojich akcií v obehu prevedie na vlastníkov spoločnosti Adenza, ktorú ovláda Thoma Bravo. Očakáva sa, že Adenza, ktorá vyrába softvér používaný bankami a makléri, tento rok dosiahne ročné tržby okolo 590 miliónov dolárov.

Akcie Nasdaqu pred začiatkom obchodovania v New Yorku strácali takmer dve percentá. Akciový trh ako celok mierne posilňoval.