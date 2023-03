Wall Street sa v piatok oslabila. Dôvodom boli pretrvávajúce obavy, týkajúce sa zdravia bankového sektora v USA. Akcie First Republic a ďalších regionálnych bánk opäť výrazne klesli.

Kľúčový americký index Dow Jones Industrial v piatok stratil 384,57 bodu alebo 1,19 percenta a uzavrel na 31 861,98 bodu. Širší index S&P 500 sa znížil o 1,10 percenta na 3 916,64 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,74 percenta na 11 630,51 bodu.

Akcie First Republic sa v piatok prepadli o takmer 33 percent a týždeň uzavreli so stratou 72 percent. To znamená, že situáciu neupokojila ani pomoc od skupiny bánk v objeme 30 miliárd dolárov (28,24 miliardy eur).

Akcie druhej najväčšej švajčiarskej banky Credit Suisse kótované v USA sa v piatok oslabili o 7 percent a za celý týždeň o 24 percent. Credit Suisse nepomohol ani záchranný úver od Švajčiarskej národnej banky v objeme 50 miliárd frankov (50,72 miliardy eur).

S&P 500 si aj napriek piatkovému poklesu za celý týždeň polepšil o 1,43 percenta. Technologický Nasdaq Composite sa posilnil až o 4,41 percenta a zaznamenal najlepší týždeň od prvej polovice januára. Dow Jones si za celý týždeň pohoršil o 0,15 percenta.