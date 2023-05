Wall Street si v piatok výrazne polepšila. Podporilo ju zotavenie akcií regionálnych bánk, nárast Apple po nečakane dobrých kvartálnych výsledkoch, ale aj prekvapivo dobrá správa z trhu práce, ktorá ukázala jeho odolnosť.

Čísla amerických indexov

Dow Jones si v piatok pripísal 546,64 bodu alebo 1,65 percenta a uzavrel na 33.674,38 bodu, keď prerušil 4-dňovú negatívnu sériu. S&P 500 sa zvýšil o 1,85 percenta na 4136,25 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 2,25 percenta na 12.235,41 bodu.

Dow Jones sa za celý uplynulý týždeň oslabil o 1,24 percenta a S&P 500 o 0,8 percenta. Nasdaq prakticky stagnoval, keď si za celý týždeň polepšil o 0,07 percenta.

Stav ekonomiky a pracovného trhu

V USA sa v apríli vytvorilo podstatne viac pracovných miest, než sa prognózovalo, a miera nezamestnanosti opäť klesla na najnižšiu úroveň od roku 1969. A to aj napriek turbulenciám v bankovom sektore a spomaleniu rastu hospodárstva. To na jednej strane ukazuje odolnosť trhu práce aj ekonomiky, na strane druhej to však znižuje očakávania, že americká centrálna banka ukončí cyklus sprísňovania, alebo dokonca začne v dohľadnom čase menovú politiku uvoľňovať.

Minulý mesiac vzniklo v USA mimo poľnohospodárstva 253-tisíc nových pracovných miest, uviedlo v piatok americké ministerstvo práce. Analytici počítali len so 180-tisíc novými pracovnými miestami.

Miera nezamestnanosti klesla na 3,4 percenta z 3,5 percenta v marci, pričom analytici očakávali nárast na 3,6 percenta. Na tejto úrovni sa nachádzala aj v januári. Predtým bola naposledy tak nízko v máji 1969.