VšZP napokon preplatí operáciu poistenke so vzácnym onkologickým ochorením v Nemocnici Bory

Dôvodom neistej úhrady operácie onkologickej pacientky bol nesprávny formulár podaný do poisťovne. Ak by však VšZP zazmluvnila plný rozsah zdravotnej starostlivosti v s Nemocnicou Bory, pacienti by sa podobným situáciám v ťažkých životných chvíľach vyhli