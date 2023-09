Šéf nemeckej centrálnej banky varoval, že inflácia v eurozóne stále klesá príliš pomaly, čo je v kontraste s očakávaniami investorov, že Európska centrálna banka prestane zvyšovať úrokové sadzby. Prezident Bundesbank Joachim Nagel podľa Financial Times povedal, že tvorcovia politiky sa musia „za každú cenu“ vyhnúť scenáru, v ktorom sa vysoké ceny zakotvia v ekonomike eurozóny. Dodal, že inflácia zrejme bude aj ďalej klesať len pomaly.



Ekonómovia sa domnievajú, že centrálne banky sa blížia ku koncu agresívneho zvyšovania sadzieb v boji proti inflácii po tom, čo americká centrálna banka v stredu ponechala svoju sadzbu nezmenenú. Bank of England vo štvrtok tiež nechala sadzby na úrovni 5,25 percenta po tom, čo bola britská inflácia v auguste oveľa nižšia, ako sa očakávalo.



Ale jastrabie komentáre J. Nagela, ktorý je členom riadiacej rady ECB pre stanovovanie sadzieb, kontrastujú s rozsiahlymi očakávaniami investorov, že minulotýždňové desiate po sebe idúce zvýšenie nákladov na pôžičky v eurozóne bude posledné. ECB zvýšila svoju základnú depozitnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na historické maximum štyri percentá z rekordného minima mínus 0,5 percenta v minulom roku.



Inflácia v eurozóne sa v auguste znížila na 5,2 z 5,3 percenta v júli a z maxima 10,6 percenta v minulom roku. Čo bude nasledovať predpovedajú mnohí. Ekonómka UBS Anna Titareva hovorí, že inflácia v eurozóne klesne na „najnižšiu úroveň za takmer dva roky“ a v septembri dosiahne 4,4 percenta. Dodala: „Teraz očakávame, že ECB ponechá sadzby nezmenené do júna 2024 a potom začne sadzby znižovať o 25 bázických bodov za štvrťrok.“



Najnovší signál, že cenové tlaky ustupujú z vrcholov dosiahnutých minulý rok po ruskej invázii na Ukrajinu, prišiel s uvoľnením cien nemeckých priemyselných výrobcov. Údaje ukázali, že v auguste klesli rekordným ročným tempom 12,6 percenta, napriek tomu, že oproti júlu vzrástli o 0,3 percenta.



J. Nagel varoval, že existuje riziko „zakorenenia“ vysokej inflácie, ak spotrebitelia a podniky očakávajú, že zostane vysoká, a podľa toho tlačia na rast miezd a cien. To zvýšilo potrebu nechať sadzby „na dostatočne vysokej úrovni dostatočne dlhý čas“, dodal.