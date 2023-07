Bulharský parlament schválil ukončenie koncesie ruskej ropnej spoločnosti Lukoil na prevádzku ropného terminálu pri čiernomorskom prístave Burgas. Ide o jediný špecializovaný ropný terminál na bulharskom pobreží Čierneho mora. Ukončenie koncesie podľa navrhovateľov zabráni Rusku využívať bulharské zariadenia na financovanie vojny na Ukrajine. Bulharskí zákonodarcovia dúfajú, že tento krok urýchli vstup Bulharska do schengenského priestoru bez vnútorných hraničných kontrol.

Terminál je pod kontrolou Lukoilu od roku 2011, keď ruský podnik získal 35-ročnú koncesiu na jeho prevádzku. Schválené opatrenie stanovuje, že Lukoil bude môcť po ukončení koncesie terminál ďalej prevádzkovať, ale bude musieť platiť poplatky bulharskej vláde.

Terminál slúži jedinej bulharskej rafinérii, ktorá má kapacitu 196-tisíc barelov denne a ktorú vlastní firma Lukoil. V januári bulharskí zákonodarcovia prijali opatrenia, ktoré vláde v prípade potreby umožňuje prevziať až na jeden rok nad rafinériou kontrolu.

Ukončenie koncesie Lukoilu na prevádzku ropného terminálu podľa navrhovateľov zabezpečí plnenie sankcií Európskej únie, a podporí tak snahu Bulharska o vstup do schengenského priestoru. Krajina dúfa, že by mohla byť do schengenského priestoru prijatá už túto jeseň, napísala agentúra Reuters.

Bulharský prezident Rumen Radev, ktorý býva označovaný za proruského, tento týždeň návrh na ukončenie koncesie kritizoval. „Je to ďalší uponáhľaný a zlý nápad politických lídrov,“ vyhlásil.