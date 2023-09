V Bulharsku v piatok baníci a zamestnanci uhoľných elektrární blokovali dôležité cestné ťahy na protest proti plánu vlády postupne uzavrieť uhoľný priemysel. Bulharská vláda plánuje do roku 2038 uzavrieť ako uhoľné elektrárne, tak aj bane v troch oblastiach na juhu a juhozápade krajiny a podporiť vďaka prostriedkom z Európskej únie energetickú transformáciu.

Demonštranti zablokovali cestu E79, ťah na Grécko, a tiež diaľnicu Trakija vedúcu k Čiernemu moru a smerom na Istanbul. Spôsobili tak niekoľkokilometrové kolóny áut.

Vláda premiéra Nikolaja Denkova však medzičasom plán na uzavretie uhoľného priemyslu v piatok schválila, informoval bulharský server BNR. Podľa agentúry DPA Denkov uviedol, že keby sa tak nestalo do piatka, mohla by krajina prísť o finančné prostriedky z EÚ. Zástupcovia baníkov a zamestnancov uhoľných elektrární žiadali Brusel o posunutie termínu schválenia o mesiac, aby sa mohli zapojiť do plánovania podoby energetickej transformácie.

V súčasnosti sa v Bulharsku asi polovica energie vyrobí z uhlia a asi tretina z jadrových zdrojov. Brusel plánuje Sofii na energetickú transformáciu poskytnúť zhruba 2,2 miliardy eur.