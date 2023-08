Ukrajina a susedné Rumunsko podpísali v piatok dohodu o spolupráci pri vývoze ukrajinského obilia cez Rumunsko po tom, ako Rusko minulý mesiac odstúpilo od čiernomorskej obilnej dohody, ktorá umožňovala bezpečný export cez Čierne more.

Dohodu v Bukurešti podpísal ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ a jeho rumunský náprotivok Marcel Ciolacu.

Agreed with PM @CiolacuMarcel in Bucharest to strengthen cooperation for reliable transit of 🇺🇦 goods. Discussed the restoration and improvement of transport infrastructure. We plan to open new checkpoints on the border. Grateful to 🇷🇴 Government @GuvernulRo for their support and… pic.twitter.com/v1lfEXOQcV