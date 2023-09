Budúcoročné ceny plynu pre domácnosti budú známe až koncom roka. V súčasnosti ich dodávatelia plynu kreujú. Ako uviedol predseda predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu Miroslav Kulla, dodávatelia energií sú povinní podať príslušné návrhy cien za dodávku plynu zraniteľným odberateľom na rok 2024 do konca októbra tohto roka. V rámci cenovej regulácie im Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydá cenové rozhodnutia, na základe ktorých sú povinní zverejniť ceny za dodávku plynu pre domácnosti na rok 2024 najneskôr 30 dní pred ich účinnosťou, teda najneskôr začiatkom decembra. „V súčasnosti sa však stále, až do konca septembra, tvorí cenový index,“ podotkol Kulla.

Možný výrazný nárast

Šéf najväčšieho slovenského dodávateľa plynu však pripustil, že ceny plynu pre domácnosti by mohli v budúcom roku výrazne vzrásť. Všetko však bude záležať od postoja novej vlády. „Pre tento rok sú ceny energií pre zraniteľných odberateľov zastropované a kompenzované. Napriek tomu, že je ešte len začiatok septembra však už môžeme povedať, že ak by ceny za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov neboli pre rok 2024 zastropované, tak potom výrazne narastú. To znamená, že všetko bude závisieť od toho, aké rozhodnutie prijme vláda, ktorá o tom bude rozhodovať,“ povedal Kulla.

Podobne ako pri segmente domácností aj pri segmente malých podnikateľov, ktorí spĺňajú podmienky regulovaných cien, o nich rozhoduje ÚRSO. Cenový index sa tvorí rovnako ako pre domácnosti, ale vzhľadom na to, že ide o podnikateľov mali zastropované ceny na úrovni 99 eur za megawatthodinu plynu a 199 eur za megawatthodiny elektriny. „Predpokladáme, že regulované ceny na rok 2024 by mali byť pod touto úrovňou,“ dodal Kulla.

Ceny a nákup plynu

Čo sa týka neregulovanej časti segmentu maloodberu v dodávke plynu aj elektriny, SPP ceny pravidelne aktualizuje podľa vývoja na trhu s energiami. „Zníženie cien oboch komodít v priebehu roka pocítili všetci naši zákazníci z neregulovaného segmentu maloodberu, naposledy k 1. júlu. Tieto ceny sú transparentne zverejnené na našom webe. Cenník budeme priebežne aktualizovať aj v roku 2024 podľa aktuálneho vývoja cien,“ dodal Kulla.

Väčšina veľkých teplární na Slovensku vyrába teplo prostredníctvom plynu. Teplárenské spoločnosti majú regulačným úradom tiež istým spôsobom predpísaný spôsob uznania nákladov na nákup komodity a svojím spôsobom sú akoby nútení, aby nakupovali postupne. „Ak postupujú rozumne a podľa legislatívy, postupný nákup na rok 2024 by sa už mal diať. Predpokladáme lacnejší nákup plynu ako minulý rok. Otázka k zastropovaniu cien tepla pre domácnosti nie je však otázka na SPP,“ konštatoval Kulla.