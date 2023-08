Budúca vláda by mala odpustiť ženám s deťmi do 15 rokov daň z príjmu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako pre spravodajskú televíziu Joj24. Myslí si to celkovo 63,3 percenta opýtaných. Konkrétne si 33,2 percenta respondentov myslí, že vláda by matkám určite mala daň z príjmu odpustiť a ďalších 30,1 percenta si myslí, že by asi mala.

Naopak, proti odpusteniu dane pre matky je 30 percent respondentov. Konkrétne by podľa 13,2 percenta určite nemala odpúšťa daň z príjmu a podľa 16,8 percenta by asi nemala. Na otázku nevedelo odpovedať 6,5 percenta opýtaných.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že za odpustenie dane z príjmu pre ženy s deťmi do 15 rokov je väčšina voličov politických strán, ktoré v prieskumoch prekračujú kvórum potrebné na účasť v parlamentne. Výnimkou je len hnutie Progresívne Slovensko (54 percent proti). V prípade SaS je 48 percent za a 48 percent proti.

Agentúra Ako prieskum robila v dňoch 7. až 14. augusta na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov telefonickou formou.