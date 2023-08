Vojenský prevrat v africkom štáte Niger, ktorý je významným producentom uránu, nepredstavuje problém pre dodávky jadrového paliva pre Európsku úniu, uviedol v utorok hovorca EÚ Adalbert Jahnz.

„Energetické podniky EÚ majú dostatočné zásoby prírodného uránu na zmiernenie akýchkoľvek krátkodobých rizík v oblasti dodávok a v strednodobom a dlhodobom horizonte je na svetovom trhu dostatok ložísk na pokrytie potrieb EÚ,“ objasnil Jahnz.

Významný dodávateľ

Agentúra AFP, ktorá o jeho vyhlásení informovala, objasnila, že bývalá francúzska kolónia Niger má jedny z najväčších svetových ložísk uránu, ktorý je kľúčovou zložkou pre fungovanie jadrového priemyslu.

Francúzska spoločnosť Orano, predtým známa ako Areva, je už desaťročia významným hráčom v tejto západoafrickej krajine a prevádzkuje v nej veľkú uránovú baňu.

So svojím 25-percetným podielom bol Niger v roku 2022 druhým najväčším dodávateľom prírodného uránu do EÚ - po Kazachstane, uviedla agentúra EÚ Euratom. Dodávky uránu z Kazachstanu, Nigeru a Kanady predstavujú 74 percent z celkového objemu dodávok prírodného uránu do EÚ.

Podľa bilancie za rok 2021 bol podiel Nigeru na celosvetovej produkcii prírodného uránu nižší ako päť percent, uviedla EÚ.

Krátke trvanie demokracie

EÚ ostro odsúdila zosadenie demokraticky zvoleného nigerského prezidenta Mohameda Bazouma, ku ktorému došlo 26. júla. Francúzsko - vzhľadom na silné protifrancúzske nálady v Nigeri - v utorok oznámilo, že sa chystá evakuovať odtiaľ svojich občanov.

Bazoumovo zvolenie do funkcie pred vyše dvomi rokmi bolo prvým nenásilným odovzdaním moci v Nigeri od získania nezávislosti. Bazouma však 26. júla 2023 zosadila elitná prezidentská garda.