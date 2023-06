Európska komisia preveruje, či francúzsky mediálny konglomerát Vivendi neuzavrel akvizíciu vydavateľstva Lagardere skôr, ako ju komisia schválila. Ak by to tak bolo, mohla by Vivendi dostať pokutu až do výšky desiatich percent z celkového obratu. Európska komisia pôsobí aj ako protimonopolný úrad EÚ.

„Komisia bola upozornená na podozrenie z predčasného dokončenia, o ktorom informovala tlač. Komisia môže potvrdiť, že sa touto záležitosťou zaoberá,“ cituje Reuters z e-mailovej správy, ktorú mu komisia zaslala. Oficiálne vyšetrovanie sa však zatiaľ nezačalo. Spoločnosť Vivendi sa odmietla k správe vyjadriť.

EK minulý týždeň transakciu s podmienkami povolila. Preskúmanie možného porušenia sa vykonáva oddelene od preskúmania zlúčenia alebo splynutia.

Spojením oboch francúzskych firiem vznikne konglomerát so 66-tisíc zamestnancami a ročnými tržbami 17 miliárd eur. Vivendi vďaka tomu posilní na dôležitých trhoch, a to vo Francúzsku, Británii, Španielsku a v Spojených štátoch.

Vivendi sa tento rok v apríli dohodla na predaji vydavateľstva Editis spoločnosti Czech Media Invest (CMI) miliardára Daniela Křetínského, aby získala od EK súhlas s prevzatím Lagardere.