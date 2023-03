Európska komisia predstaví zmeny jednotného európskeho energetického trhu s cieľom zabrániť opakovaniu minuloročného rekordného zdražovania elektriny. Podľa doterajších vyjadrení únijných činiteľov nepôjde o výrazné zásahy do samotného fungovania trhu či tvorby cien elektriny, ale skôr o drobnejšie úpravy, napríklad v podobe väčšieho zastúpenia kontraktov s pevnou cenou elektriny.

Európske krajiny začali o reforme trhu hovoriť vlani v lete, keď v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu prudko rástli ceny plynu a na ne naviazané ceny elektriny. Časť krajín najmä z juhu Európy prišla s návrhom na zmenu výpočtu cien elektriny a jeho prispôsobenie rastúcemu podielu obnoviteľných zdrojov. Mnoho ďalších štátov na čele s Nemeckom či Holandskom však hovorilo len o krátkodobom cenovom výkyve a pred výraznými zásahmi do dlhoročne fungujúceho trhu varovalo.

Podľa informácií uniknutých v minulých dňoch do médií by návrh komisie mal počítať s využívaním takzvaných rozdielových zmlúv, ktoré by predajcovia energií mali uzatvárať s ich výrobcami. Tieto kontrakty zaistia pevnú cenu elektriny aj v čase jej výrazných výkyvov, z čoho majú podľa predstáv komisie profitovať najmä domácnosti a firmy. Návrh by mal tiež umožniť väčšiu podporu pri zavádzaní obnoviteľných zdrojov energie.