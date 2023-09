Britský vývojčí čipov Arm očakáva, že ho burza pri začatí obchodovania ocení na viac ako 52 miliárd dolárov. Spoločnosť to uviedla vo svojom oznámení. Technológie firmy Arm sa nachádzajú prakticky vo všetkých smarttelefónoch a vstup tohto podniku na burzu by pri avizovanom ocenení bol v tomto roku najväčšou primárnou verejnou ponukou akcií.

Arm spadá pod japonskú firmu SoftBank. Tá ponúka 95,5 milióna takzvaných amerických depozitných akcií Arm v cene 47 až 51 dolárov za kus.

Jej cieľom je získať pri ocenení na hornej hranici rozpätie až 4,87 miliardy dolárov, ako vyplýva z dokumentu pre americkú burzovú komisiu SEC. Nedávna dohoda o nákupe 25-percentného podielu v spoločnosti Arm od fondu Vision Fund ocenila britskú firmu na 64 miliárd dolárov.

Japonský konglomerát SoftBank bude po uzatvorení ponuky vlastniť 90,6 percenta kmeňových akcií spoločnosti Arm.

Očakáva sa, že vstup na burzu povzbudí celosvetový trh IPO a podnieti ďalšie začínajúce spoločnosti, aby ponúkali svoje akcie na burze. Úspech firmy Arm signalizuje návrat záujmu investorov o rýchlo rastúce technologické spoločnosti.

Zdroje agentúry Reuters uviedli, že avizované cenové rozpätie by sa prípadne mohlo pred IPO zvýšiť, ak by sa ukázalo, že dopyt investorov je vysoký. Záujem o investíciu do firmy prejavilo viacero významných technologických mien, ako je Apple alebo Nvidia.

S akciami spoločnosti Arm, ktorá má sídlo v britskom univerzitnom meste Cambridge, sa bude obchodovať pod skratkou ARM na trhu Nasdaq v New Yorku.