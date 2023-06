Britský protimonopolný úrad (CMA) schválil americkej spoločnosti Amazon zámer prevziať za 1,7 miliardy dolárov firmu iRobot, ktorá je výrobcom vysávača Roomba. Úrad to oznámil na webe britskej vlády. Transakcia podľa neho v Británii neohrozí hospodársku súťaž. Plánom na prevzatie sa ešte zaoberajú Európska komisia (EK) a Federálna obchodná komisia (FTC) v Spojených štátoch.

„Rozhodnutie britského protimonopolného úradu nás teší a sme odhodlaní podporovať regulačné orgány v ich práci,“ reagoval na rozhodnutie hovorca spoločnosti Amazon. „Tešíme sa, že podobné rozhodnutia čoskoro prijmú aj ďalšie regulačné orgány,“ dodal.

Regulačné orgány na oboch stranách Atlantiku sú obozretné v prípadoch, keď malých konkurentov preberajú veľké technologické spoločnosti, najmä tie, ktoré majú prístup k veľkým objemom užívateľských dát. Schváleniu týchto transakcií spravidla predchádzajú nápravné opatrenia, pripomína agentúra Reuters.

Návrhom transakcie sa zaoberá tiež americká FTC. Zaujíma ju, či by si potom internetový predajca Amazon nezvýšil trhovú silu v segmente domácich spotrebičov. EK si ju všíma skôr z obáv o ochranu súkromia. Vysávač Roomba je totiž okrem upratovania schopný tiež zaznamenávať údaje o priestore v domácnosti.

Otázky EK sa podľa zdrojov denníka Financial Times (FT) týkajú hlavne toho, ako prístroj funguje. Na internet totiž už sunikli snímky vyhotovené vývojovou verziou vysávača. Spoločnosť iRobot vec prešetruje a pozastavila spoluprácu s dodávateľom, ktorý údaje spracováva. EK by mala rozhodnúť do 6. júla.